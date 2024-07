FC Bayern: Trainer plaudert Interesse an de Ligt aus

Matthijs de Ligt könnte den FC Bayern in diesem Sommer verlassen. Ein ehemaliger Trainer verrät nun, dass eine Wiedervereinigung im Raum steht.

„Wir müssen weiter abwarten, ob de Ligt kommen wird“, sagte Uniteds Trainer in einem Interview mit der niederländischen Zeitung Algemeen Dagblad: „Ich kenne Matthijs wirklich gut, das will ich nicht abstreiten. Ich wollte ihn schon vor zwei Jahren holen, aber da war er schon in sehr fortgeschrittenen Gesprächen mit Bayern München.“