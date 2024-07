Heikler Transfer-Poker um EM-Shootingstar

Der FC Barcelona will den aufstrebenden Nico Williams holen. Weil Bilbao beim Thema Geld kompromisslos sein soll, steht der Klub von Hansi Flick Berichten zufolge vor einem kniffligen Problem.

Der FC Barcelona will den aufstrebenden Nico Williams holen. Weil Bilbao beim Thema Geld kompromisslos sein soll, steht der Klub von Hansi Flick Berichten zufolge vor einem kniffligen Problem.

In den Verhandlungen um Williams kommt laut einem Bericht von AS nun erschwerend hinzu: Athletic Bilbao will sofort die 58 Millionen Euro Ablöse sehen, die als Ausstiegsklausel im bis 2027 laufenden Vertrag von Williams verankert sind. Heißt: Ratenzahlung ist nicht möglich. Der neue Coach Hansi Flick muss bangen, ob der Deal mit dem 22-Jährigen über die Bühne geht.