„Kleiner Fauxpas“: Hummels gibt Fehler bei Klubsuche zu

Mats Hummels ist weiterhin vereinslos. Folglich gibt es zahlreiche Gerüchte, wo er in der kommenden Saison spielen könnte. Der Ex-Dortmunder gibt nun einen Fehler zu.

Seit der Verkündigung, dass Mats Hummels und der BVB getrennte Wege gehen , ist der Innenverteidiger auf der Suche nach einem neuen Verein. Eine Vollzugsmeldung gab es noch nicht, Spekulationen jedoch wie so oft jede Menge. Hummels selbst trug dazu unabsichtlich bei - in einem Fall gibt er nun sogar einen „kleinen Fauxpas“ zu.

Der Hintergrund: Auch mit Besiktas Istanbul wurde der Verteidiger in Verbindung gebracht. Und Hummels sorgte dafür, dass die Anhänger des türkischen Spitzenklubs umso mehr hoffen durften. „Ich habe auf einem meiner BeReals mal diese Klaue gemacht“, erzählt der 35-Jährige in seinem Podcast „Alleine ist schwer“. Das BeReal, ein Foto, bei dem man mit Innen- und Außenkamera gleichzeitig fotografiert, hatte er zusätzlich auch noch in seiner Instagram-Story gepostet. „Und das haben mir dann viele als Ankündigung ausgelegt.“