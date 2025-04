"Das wäre dann ein Mega-Ding für ihn und den Verein"

„Dieser Mats hilft jeder Mannschaft in Europa weiter“

Alleine was man gemeinsam in der vorangegangenen Spielzeit abgerissen habe, besonders in der Champions League: „Das war schon sehr geil. Da konnte ich mich immer auf ihn verlassen und er sich auch auf mich“, fuhr Kobel fort: „Wenn der Mats vom letzten Jahr kommt, dann hilft er glaube ich jeder einzelnen Mannschaft in Europa weiter.“