Transfer-News: Diaby-Wechsel für Mega-Summe fix

Es ist offiziell: Moussa Diaby ist dem Lockruf des noch größeren Geldes erlegen und setzt seine Karriere in Saudi-Arabien fort und läuft ab sofort für Al-Ittihad auf. Das gab der Verein bekannt. Gerüchte gab es schon länger , nun wurden die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen.

Aston Villa hatte den Außenstürmer erst vor der vergangenen Saison für rund 55 Millionen Euro von Bayer Leverkusen verpflichtet - und bekommt nun offenbar 60 Millionen Euro. In seiner ersten Saison in Englands Premier League konnte der 25-Jährige mit sechs Toren und acht Assists in 38 Spielen allerdings nur zu Beginn überzeugen.