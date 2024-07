Transfermarkt: Ex-Bayer-Star wohl für Mega-Summe nach Saudi Arabien

Nach nur einer Saison in der Premier League ist die Zeit von Ex-Bayer-Star Moussa Diaby wohl vorbei. Den Flügelspieler zieht es in die Wüste - für eine stolze Ablöse.

Diaby soll in Saudi-Arabien einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen, der ihn bis zum Sommer 2029 bindet. Aston Villa hatte den Außenstürmer erst vor der vergangenen Saison für rund 55 Millionen Euro von Bayer Leverkusen verpflichtet. In seiner ersten Saison in Englands Premier League konnte der mittlerweile 25-Jährige mit sechs Toren und acht Assists in 38 Spielen allerdings nur zu Beginn überzeugen.