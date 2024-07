Transfer-News: Erneute Wende bei Sancho?

Sancho: Es soll bereits Kontakt geben

In der Rückrunde der vergangenen Saison lief Sancho für den BVB auf, nachdem er sich mit Manchester-Coach Erik ten Hag zerstritten hatte. Doch nach einer Aussprache schien Sancho eine Zukunft bei United zu haben und stand am Wochenende gegen die Glasgow Rangers in einem Testspiel sogar in der Startelf.