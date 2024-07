Transfer-News: FC Bayern im Simons-Poker vorne?

Der FC Bayern München scheint im Poker um Xavi Simons die Nase vorne zu haben. Das berichtet die französische Zeitung L‘Équipe. Dem Bericht zufolge sei der letztjährige Tabellendritte in den letzten Stunden in den Verhandlungen mit Paris Saint-Germain „einen Schritt weiter gekommen“.

Offenbar soll der FCB bereit sein, den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler bis zum Sommer 2025 auszuleihen und sich auf eine anschließende Kaufpflicht einzulassen. Die von einigen Quellen genannte Ablöse beträgt 90 Millionen Euro. So könnte Xavi zum zweitteuersten Transfer der Klubgeschichte - knapp hinter Harry Kane, für den die Bayern im letzten Sommer 2023 rund 95 Millionen Euro plus Boni auf den Tisch legten.

Xavi war in der vergangenen Saison von Paris Saint-Germain an RB Leipzig verliehen. An der Seine läuft sein Vertrag noch bis 2027, doch laut Medienberichten hat er den Verantwortlichen bereits vor der EM bereits mitgeteilt, dass er dort nicht bleiben möchte. Neben den Münchnern arbeiten auch die Sachsen selbst an einem Transfer, können finanziell aber nicht mithalten.