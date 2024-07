FC Bayern: Lieber Olmo statt Xavi Simons? "Alle wissen, was sie zu tun haben"

Die EM mit Spanien als Katalysator: Der Transfer-Flirt zwischen Dani Olmo und dem FC Bayern nimmt plötzlich wieder mächtig Fahrt auf. Was macht der Star von RB Leipzig - und was wird aus Teamkollege Xavi Simons?

FC Bayern: Lieber Olmo statt Xavi Simons?

Soll heißen: Für Top-Klubs wie den deutschen Rekordmeister bleibt nach dem Showdown von Berlin noch genug Zeit, Olmo für einen Festbetrag von 60 Millionen Euro zu sich zu lotsen. „Alle wissen, was sie zu tun haben. Nach diesem Termin müssen Interessenten ein bisschen kämpfen“, so Olmo weiter.

Damals hatte Olmo dem von Thomas Tuchel trainierten Star-Ensemble von der Isar gerade den ersten Titel der Saison weggeschnappt, beim 3:0 aller Treffer erzielt - darunter ein Traumtor, als er einen Pass mit dem Rücken zum Tor mitnahm, sich in einer fließenden Bewegung an Konrad Laimer und Matthijs de Ligt vorbei drehte und plötzlich frei vor Keeper Sven Ulreich stand, den er mit einem Schuss durch die Beine überwand.

Vom EM-Bankdrücker zu Spaniens Matchwinner

Als Zehner auch gegen Frankreich überragend

Auch im anschließenden Halbfinale gegen Frankreich (2:1), in dem er für den verletzten Pedri erstmals in die Startelf gerückt war, brillierte Olmo, besorgte den Siegtreffer und glänzte auch sonst durch gute Dribblings und höchst präzise Hereingaben.

Harter Transfer-Poker hinter den Kulissen

Ist ein Verbleib in Leipzig eine realistische? „Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zum Trainer und zur Sportlichen Leitung. Es ist immer wichtig, dass sie auf dich setzen. Alles, was ich will, ist zu gewinnen. Das habe ich auch gesagt, als ich damals meinen Vertrag verlängert habe“, sagt Olmo: „Ich will Titel gewinnen.“ Wie kein Zweiter will das eben auch der FC Bayern.