Transfer-News: Fix! Barca-Juwel geht nach England

„Es ist eine große Freude, bei Chelsea zu unterschreiben, und ich konnte vor der Reise hierher kaum schlafen, so aufgeregt war ich“, wird Guiu auf der Chelsea-Website zitiert: „Schon seit ich klein war, war es mein Traum, in der Premier League zu spielen.“

Für Barca, wo unter dem neuen Trainer Hansi Flick auch in der kommenden Saison kein Weg an Stammspieler Robert Lewandowski vorbei führt, ist der Abgang dennoch ein bitterer Verlust. Immerhin ist es das erklärte Ziel, hoffnungsvolle Talente in den Profikader zu integrieren.