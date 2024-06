Ein bitterer Verlust für Barca: Juwel folgt auch dem Ruf des Geldes

von SPORT1 25.06.2024 • 14:51 Uhr Das Debüt von Marc Guiu beim FC Barcelona kam einem Märchen gleich. Doch dann stockte die Entwicklung des Sturmjuwels. Nun zieht Guiu wohl Konsequenzen.

Es war eine dieser Geschichten der abgelaufenen Saison, die mit großer Sicherheit einen festen Platz in jedem Jahresrückblick haben dürfte: Marc Guiu und sein irres Profidebüt, als der FC Barcelona im Oktober zu Hause gegen Bilbao spielte und der Stürmer beim Stand von 0:0 in der 79. Minute in die Partie kam.

Joao Felix schickte den Youngster nach seiner Einwechslung gleich steil, der das Leder wiederum mit rechts vorbei an Keeper Unai Simon schob. Nur 33 Sekunden dauerte es bis zu seinem ersten Tor!

Wechselt Marc Guiu nach England?

Auf der Tribüne des Estadi Olimpic Lluis Companys kullerten bei Guius Familie die Freudentränen. Auch der damals angeschlagene Torjäger Robert Lewandowski erhob sich von seinem Platz und klatschte lachend und anerkennend Beifall für den Treffer, der Barca am Ende die drei Punkte bescherte.

„Ich kann das nicht glauben, ich kriege keine Luft. Die Spielszene ging sehr schnell, ich habe so gut wie gar nicht nachgedacht, es lief alles intuitiv“, erklärte das noch völlig aufgewühlte Top-Talent hinterher. „Das kann man sich gar nicht vorstellen, diese Nacht werde ich nicht schlafen“, fügte er stolz hinzu.

Guius Barca-Zeit vor dem Ende

Alle waren sich zu diesem Zeitpunkt sicher: Der als schnell, abschlussstark und kaltschnäuzig geltende Guiu sollte das nächste Juwel sein, das aus der so erfolgreichen Jugendakademie, La Masia, hervorgeht. Auch, weil er bei der U17-EM im vergangenen Sommer viermal traf - und damit genauso oft wie Lamine Yamal, der inzwischen in Spaniens A-Nationalmannschaft wirbelt. Dort möchte Guiu ebenfalls hin - und wird Spanien wohl verlassen, um diesem Traum näherzukommen.

Schon als Siebenjähriger, also im Jahr 2013, hatte sich Guiu den Katalanen angeschlossen und wie Yamal oder Gavi sämtliche Juniorenmannschaften durchlaufen - bis seine große Stunde schlug. Xavi gab ihm, wie er selbst verriet, im Oktober noch mit auf den Weg, er solle „alles geben und Druck machen“. Barcas Ex-Trainer outete sich als Guiu-Fan.

Und trotzdem kam es anders, als es viele erwartet hatten. Zweimal stand das in Granollers geborene Talent nach seinem glorreichen Debüt noch in der Champions League auf dem Rasen und traf dabei sogar erneut. Doch in La Liga durfte er nur noch selten ran. Auf einen Kurzeinsatz sowie einen unauffälligen Startelf-Einsatz folgte der Schritt zurück in die zweite Mannschaft, wo Guiu weitere drei Treffer in neun Spielen erzielte und dazu zwei Vorlagen sammelte. Und jetzt? Hofft der Youngster auf der Insel auf den endgültigen Durchbruch.

Chelsea bietet dreifaches Gehalt für Barca-Juwel

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge schließt sich Guiu dem FC Cheslea an. Laut Marca wurden am Montag die finalen Gespräche geführt, nach denen der Spieler seinen endgültigen Entschluss gefasst habe. Am Wochenende zuvor fand das letzte Spiel der Saison statt (Barca B verpasste gegen Córdoba den Aufstieg in die Segunda División).

Wie es in Spanien verpflichtend ist, besitzt der Torjäger eine Ausstiegsklausel. Diese stammt allerdings aus seinem Jugendvertrag und beträgt daher im Verhältnis niedrige sechs Millionen Euro.

Zwar habe Barcelona dem Stürmer einen Vierjahresvertrag angeboten, der ihm pro Saison zwei Millionen Euro brutto plus verschiedene Boni zugesichert hätte. Chelsea bot jedoch dem Vernehmen nach ein dreimal so hohes Gehalt. Barca konnte und wollte nicht mitziehen - und Guiu die verlockende Offerte nicht ablehnen.

Kein Weg vorbei an Lewandowski

Die Blues, wie auch der FC Sevilla und der FC Bayern Interesse bekundet haben sollen, können nicht nur mit monetären Aspekten punkten: Eine Garantie auf Einsätze gibt es zwar auch in London nicht, doch bei Barca führt auch in der kommenden Saison unter Neu-Trainer Hansi Flick kein Weg an Robert Lewandowski vorbei.

Für Barca ist ein Wechsel des 1,87 Meter großen Stürmers hingegen ein bitterer Verlust, ist es doch das erklärte Ziel, hoffnungsvolle Talente in den Profikader zu integrieren. Guiu verkörpert einen modernen Spielertypus, der sich nicht zuletzt durch seine technische Finesse auszeichnet. Dies will er nun in England demonstrieren.