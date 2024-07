Transfer-News: Schlägt der FC Bayern bei Juve zu?

Huijsen, 19 Jahre alt und spanischer U21-Nationalspieler, lief in der Vorsaison für sechs Monate auf Leihbasis für die AS Rom auf. Sein Vertrag bei Juve läuft noch bis 2028, die Alte Dame soll jedoch aus finanziellen Gründen einen Verkauf anstreben. Gemeinsam mit Matias Soulé soll Huijsen 60 Millionen Euro einbringen, die dann in Wunschspieler Teun Koopmeiners investiert werden sollen.