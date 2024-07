Transfer-News: Xavi zum FC Bayern? Jetzt spricht Eberl

In der vergangenen Saison wirbelte Xavi Simons noch für RB Leipzig in der Bundesliga, aktuell ist der Niederländer einer der begehrtesten Spieler auf dem Transfermarkt. Nach SPORT1-Informationen ist vor allem der FC Bayern stark interessiert , jetzt spricht Sportvorstand Max Eberl über einen möglichen Transfer.

In einem Interview mit der Welt wird Eberl auf den Niederländer angesprochen: „Ich habe ihn nach Leipzig geholt. Dass er ein herausragender Fußballer ist, hat man in der Bundesliga und bei der EM gesehen.“

Der 21-Jährige war in der vergangenen Saison von Paris Saint-Germain zu Leipzig ausgeliehen, spielte dort 32 Partien und sammelte dabei 21 Scorer. Medienberichten zufolge soll Xavi nach seiner Rückkehr dem Verein an der Seine aber bereits mittgeteilt haben, dass er diesen verlassen möchte. Auch RB soll an einer weiteren Saison mit ihm interessiert sein, kann sich einen Transfer wohl aber nicht leisten.