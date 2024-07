Transfer-News: Zirkzee offenbar mit englischem Topklub einig

Der Wechsel von Joshua Zirkzee in die Premier League rückt immer näher. Wie Sky Sports in England berichtet, haben der niederländische Nationalspieler und der englische Rekordmeister eine weitgehende Einigung erzielt.

Verhandelt werde vor allem noch die Zahlungsstruktur, heißt es in dem Bericht weiter. Demnach sei noch nicht klar, ob United die festgeschriebenen 40 Millionen Euro sofort oder aber in Raten zahlen werde.

Zirkzee-Wechsel auch für Bayern gut

Noch ist der Transfer allerdings nicht in trockenen Tüchern. An Zirkzee sind nach einer guten Saison in der Serie A angeblich auch der FC Arsenal und die AC Milan interessiert. Auch Juventus Turin soll zwischenzeitlich an einem Transfer gearbeitet haben.