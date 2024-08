BVB-Transfers? Kehl mit vielsagender Andeutung

Tut sich noch was bei Borussia Dortmund kurz vor Toreschluss auf dem Transfermarkt ? Sportdirektor Sebastian Kehl hat auf SPORT1 -Nachfrage beim Sport-Bild -Award in Hamburg angedeutet, dass der BVB möglicherweise noch einmal aktiv werden könnte.

Mit Blick auf die Zukunft von Mittelfeldspieler Salih Özcan (Vertrag bis 2026) , der bei den Schwarz-Gelben sportlich keine Perspektive mehr zu haben scheint, entgegnete Kehl: „In dieser Woche wird es sicher noch die eine oder andere Thematik geben, die auch heiß diskutiert wird. Im Moment ist noch nichts passiert – trotzdem bereiten wir uns auf gewisse Szenarien vor. Ich habe ja auch angedeutet, dass in dieser Woche noch etwas passieren wird. Warten wir mal, bei welcher Personalie das dann der Fall sein wird. Wir versuchen schon noch, das ein oder andere zu machen.“

Özcan und Moukoko vorm Abflug beim BVB

Zuvor war auch dem Zweitligisten Hannover 96 Interesse nachgesagt worden, ein Wechsel in die 2. Liga ist laut SPORT1 -Infos jedoch unwahrscheinlich.

Kehl äußerte sich zudem zu Youssoufa Moukoko , der offenbar vor dem Abflug zum OGC Nizza steht: „Die Aussage bezieht sich nicht nur auf einen Spieler, sondern auf den einen oder anderen. Wir gehen da erst mal gelassen ran. Es ist wichtig, dass man mit den Jungs offen gesprochen und die Thematik benannt hat. Am Ende brauchen wir in den nächsten Tagen natürlich auch Klarheit, und die werden wir bekommen.“

Nicht in die Karten blicken ließ sich der BVB-Funktionär, inwieweit sich die Dortmunder noch einmal verstärken werden: „Wir haben schon eine Menge verpflichtet in diesem Jahr, ehrlich gesagt. Auf der Zugangsseite bin ich sehr zufrieden. Aber lasst uns mal abwarten, was noch passieren wird.“