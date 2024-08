Ex-Bayern-Flirt Mukiele nach Leverkusen?

Bayer Leverkusen will den sich anbahnenden Abgang von Innenverteidiger Odilon Kossounou offenbar mit einem alten Bekannten kompensieren.

Bayer Leverkusen will den sich anbahnenden Abgang von Innenverteidiger Odilon Kossounou offenbar mit einem alten Bekannten kompensieren. Der frühere RB-Leipzig-Star Nordi Mukiele soll nach übereinstimmenden Berichten vor einem Wechsel zum deutschen Double-Sieger stehen.

Laut L‘Équipe soll es sich um ein Leihgeschäft ohne Kaufoption handeln. Die beteiligten Klubs sollen sich prinzipiell einig sein - Mukiele soll bereits am Mittwoch den Medizincheck in Leverkusen absolvieren. Der 26-Jährige war 2022 für zwölf Millionen Euro von den Leipzigern zu PSG wechselte, sein Vertrag in Paris läuft noch bis 2027.