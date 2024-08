Füllkrug-Transfer offiziell! BVB-Stürmer wechselt nach England

Jetzt ist es offiziell: Niclas Füllkrug verlässt den BVB in Richtung England, wo er sich West Ham United anschließen wird. Das gaben die Hammers am Montagabend bekannt. Auch der BVB bestätigte den Deal wenig später. Füllkrug unterschrieb bei den Londonern einen Vierjahresvertrag. Die Ablöse beträgt 27 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Bonuszahlungen.