Transfer-News: BVB gibt Top-Talent ab

SPORT1 29.08.2024 • 18:03 Uhr Borussia Dortmund verzeichnet den nächsten Wechsel der laufenden Transferperiode. Ein Top-Talent soll in dieser Saison erneut Spielpraxis sammeln.

Top-Talent Soumaila Coulibaly wird Borussia Dortmund bis zum Ende der Saison verlassen. Wie der Klub am Donnerstag offiziell verkündete, wird der 20-jährige für ein Jahr an den französischen Erstligisten Stade Brest verliehen. Brest war das Überraschungsteam der vergangenen Saison und qualifizierte sich als Dritter der Ligue 1 für die Champions League.

In seinem Heimatland Frankreich soll Coulibaly erneut Spielpraxis sammeln, um sich anschließend für den BVB zu empfehlen. Bereits in der vergangenen Spielzeit war der Innenverteidiger an Royal Antwerpen verliehen und lief insgesamt 34-mal für die Belgier auf.

Kehl lobt: „Körperlich enorm weiterentwickelt“

„Soumi ist ein großes Innenverteidiger-Talent und hat zuletzt in der ersten belgischen Liga noch einmal einen echten Sprung gemacht. Er hat sich in den vergangenen Monaten auch körperlich enorm weiterentwickelt und benötigt jetzt regelmäßig Spielpraxis und Rhythmus auf hohem Niveau“, wird BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Weiter heißt es: „In Brest kann er sich sowohl in der Ligue 1 als auch auf internationaler Bühne in der Champions League beweisen. Wir wünschen Soumi für das Leihjahr in seinem Heimatland die bestmögliche Entwicklung und werden seine Auftritte gespannt verfolgen.“

