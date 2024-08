Transfer-News: England-Trainer kontaktiert Hummels - geht es in die Premier League?

Wo liegt die Zukunft von Mats Hummels? In England meldet nun offenbar ein Erstligist mit deutschem Trainer Interesse an.

Wo liegt die Zukunft von Mats Hummels? In England meldet nun offenbar ein Erstligist mit deutschem Trainer Interesse an.

Hummels will in Europa bleiben

Auch die AS Rom soll in Italien Interesse zeigen, zwischenzeitlich galt zudem der Spanien-Klub RCD Mallorca als Favorit auf eine Verpflichtung. In England wird auch über einen Wechsel zu West Ham United spekuliert. Die Irons hatten zuletzt Hummels‘ ehemaligen BVB-Kollegen Niclas Füllkrug verpflichtet.