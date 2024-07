Transfer von Mats Hummels auf der Zielgerade - Klub legt neues Angebot vor

Die Spanier bieten dem ablösefreien Hummels nun ein Paket in Höhe von 2,8 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für ein Jahr – netto wären das rund 2 Millionen. Wie SPORT1 weiß, geht es Hummels nicht primär ums Geld.

RCD Mallorca macht bei Hummels Ernst

Der 35-Jährige liebäugelt schon länger mit einem Wechsel auf die Insel. Seine Vorliebe für den spanischen Fußball ist hinlänglich bekannt und auch die Sprache spricht er bereits – wenn auch nur „Schul-Spanisch“. Eine neue Sprache möchte Hummels für ein so kurzes Abenteuer nicht unbedingt lernen. Deshalb scheiden wohl die italienischen Vereine, wie die AS Rom, die bereits ein konkretes Angebot hinterlegt hatte, aus.

In der Bundesliga soll Bayer Leverkusen interessiert gewesen sein. Aus Spanien meldete auch Sevilla Interesse am Routinier an. Es gab bereits erste Gespräche, doch RCD ist in der Pole Position.