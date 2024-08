Transfer-News: Ex-Bayern-Flop kehrt zurück

Spannender Tausch zwischen PSG und Benfica: Während Ex-Bayernspieler Renato Sanches (26) leihweise in seine Heimat zurückkehrt, schnappt sich PSG Mega-Talent Joao Neves (19).

Der portugiesische Vizemeister Benfica Lissabon verliert sein vielversprechendes Talent João Neves (19) an Paris Saint-Germain, gewinnt jedoch ein bekanntes Gesicht zurück. Der ehemalige Bayern-Spieler Renato Sanches (26) kehrt zunächst auf Leihbasis mit einer Kaufoption zu seinem Jugendverein zurück.

Die Kaufoption soll Berichten zufolge bei 10 Millionen Euro liegen. Für Neves fließen hingegen 60 Millionen Euro plus bis zu 10 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen nach Lissabon. Der 19-jährige A-Nationalspieler hat bereits erfolgreich seinen Medizincheck in Paris absolviert und einen Vertrag bis Juni 2029 unterschrieben.