Transfer-News: Hummels zum Medizincheck eingetroffen

Wie SPORT1 erfahren hat, findet die Untersuchung in der Clínica Juaneda in Palma statt. Damit scheint es wahrscheinlich, dass sich Hummels dem La-Liga-Klub RCD Mallorca anschließt. Dass der Innenverteidiger den Medizincheck für einen anderen Klub auf Mallorca absolviert, ist ebenfalls denkbar, aber unwahrscheinlich.

Hummels-Vater auf Mallorca

Wie SPORT1 am Mittwoch berichtete, hatte sich der Vater des Ex-Dortmunders, Hermann Hummels, bereits vergangene Woche auf der spanischen Baleareninseln aufgehalten und über einen Vertrag bei RCD verhandelt. Die ersten Gespräche sollen derweil schon vor acht Wochen stattgefunden haben.

Zuletzt war Hummels mit Real Sociedad San Sebastián in Verbindung gebracht worden. Nach übereinstimmenden Medienberichten von AS und Marca entschied sich der Weltmeister von 2014 aber gegen ein Engagement in der baskischen Stadt.