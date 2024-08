Transfer-News: Irre Wende! Paulo Dybala lehnt Mega-Angebot ab

SPORT1 23.08.2024 • 08:31 Uhr Paulo Dybala bleibt bei der AS Roma! Der argentinische Star lehnt überraschend ein Mega-Angebot aus Saudi-Arabien ab.

Kehrtwende bei Paulo Dybala. Der argentinische Weltmeister entschied sich für einen Verbleib bei der AS Roma und lehnte einen bereits unterschriftsreifen Vertrag mit dem saudi-arabischen Klub Al-Qadsiah ab. Dies berichtete am Donnerstag die italienische Gazzetta dello Sport. Dybala sollte einen Dreijahresvertrag im Wert von 75 Millionen Euro unterschreiben, doch die Verhandlungen scheiterten in letzter Minute an der Ablösesumme.

Eigentlich schien der Transfer nur noch eine Formsache zu sein, doch am Ende erwies sich die Ablösesumme als unüberwindbares Hindernis. Wie italienische Medien übereinstimmend berichten, soll Al-Qadsiah der AS Rom lediglich drei Millionen plus fünf Millionen Euro an möglichen Prämien für die Dienste von Dybala geboten haben.

Die Offerte lag jedoch weit unter den Erwartungen der Roma und deutlich unter der bis zum 31. Juli gültigen Ausstiegsklausel in Höhe von 12 Millionen Euro.

Am Donnerstagabend zog Dybala, dessen Vertrag bei der Roma noch bis zum Saisonende läuft, dann selbst einen Schlussstrich unter die Wechselgerüchte und sendete ein deutliches Zeichen an die Fans. In einem emotionalen Instagram-Post, der zunächst wie ein Abschied klang, erklärte er schließlich: „Danke Rom, bis Sonntag“. Am Sonntag (ab 20.45 im LIVETICKER) spielt die Roma zuhause gegen Empoli.

Dybala bestätigt Verbleib selbst

Die Videobotschaft löste bei den Anhängern der Giallorossi Jubelstürme aus. Die Zuneigung, die ihm die Fans in den vergangenen Tagen entgegengebracht haben, scheint auch eine entscheidende Rolle für den geplatzten Transfer gespielt zu haben.