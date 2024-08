Transfer-News: Neuer Topverdiener bei Guardiola?

Manchester Citys Rodri wurde bei der Europameisterschaft in diesem Sommer zum besten Spieler des Turniers gewählt, beim Champions-League-Sieg 2023 der Citizens wurde ihm die gleiche Ehre zuteil. Kein Wunder also, dass die Verantwortlichen in Manchester ihren Mittelfeld-Anker langfristig an den Verein binden wollen.