Bittere Nachricht für Moukoko!

Zuletzt galt Olympique Marseille als möglicher Abnehmer. Beim Ligue-1-Klub dürfte es für Moukoko aber schwierig werden. So steht Marseille kurz vor der Verpflichtung eines anderen Angreifers.

Transfers: BVB-Stürmer Moukoko doch nicht zu Olympique?

Am Montagabend kam Elye Wahi, seines Zeichens Stürmer von RC Lens, an einem Flughafen im Großraum Marseille an und wurde dort von Fans sogar mit Pyrotechnik empfangen.