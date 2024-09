Transfer-News: Ex-Barca-Star geht nach Russland

Nach drei Monaten ohne Verein ist Miralem Pjanic wieder unter Vertrag. Den Mittelfeldstrategen zieht es in die russische Hauptstadt. Für den 34-Jährigen ist es bereits die achte Profistation.

Der Klub aus der russischen Hauptstadt ist bereits die achte Profistation in der Karriere des Bosniers. Zuletzt stand Pjanic in den Vereinigten Arabischen Emiraten unter Vertrag und spielte dort für zwei Saisons bei Sharjah FC.

Im Sommer lief sein Vertrag aus, nun konnte der 34-Jährtige ein neues Zuhause in Moskau finden. Nach Frankreich, Italien, Spanien, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist die russische Premier Liga bereits die sechste Liga, in der Pjanic seine Schuhe bindet.

Weitere Titel für die Pjanic-Sammlung?

Insgesamt lief der Mittelfeld-Stratege in seiner Karriere 639-Mal auf und konnte dabei 77-Mal treffen und 128 Tore vorlegen. Auch in der Champions League sammelte Pjanic 83 Einsätze. Mit Juventus Turin konnte er vier Mal die Serie A gewinnen, zwei weitere Pokalsiege mit der Alten Dame sind auf seinem Titel-Konto. Auch beim FC Barcelona konnte Pjanic den spanischen Pokal, mit Besiktas JK den türkischen Superpokal und mit Sharjah FC den Pokal und den League Cup gewinnen.

In Russland will der 115-Malige bosnische Nationalspieler, der in der Jugend noch für die U-Nationalmannschaften Luxemburgs spielte, weitere Titel sammeln. Nach neun Spieltagen liegt ZSKA Moskau aber nur bei 14 Punkten - neun Zähler hinter dem Meister Zenit St. Petersburg.