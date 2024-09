Transfer-News: Fix! Ex-Bayern-Star Perisic findet neuen Klub

Perisic-Rückkehr zu Hajduk Split verläuft nicht nach Plan

Perisics Verpflichtung ist auch ein Vorgriff auf den bevorstehenden Abgang von Hirving Lozano, der im Winter nach San Diego wechseln wird. Allerdings kann Perisic nicht mehr in der in dieser Woche gestarteten Ligaphase der Champions League zum Einsatz kommen, da die Meldefrist für die Kaderlisten der Teams bereits abgelaufen ist.

Der 136-malige kroatische Nationalspieler, der im Sommer auch mit Kroatien an der EM ein Deutschland teilgenommen hatte, spielte zuvor schon in Frankreich, Belgien, Italien, Deutschland und England. In der Bundesliga spielte er vor seiner Leihe an Bayern in der Saison 2019/20 auch für Borussia Dortmund (2011 bis 2013) und den VfL Wolfsburg (2013 bis 2015). Mit dem BVB gewann er 2012 das Double, mit Wolfsburg wurde er 2015 DFB-Pokalsieger.