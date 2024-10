"Gefährlich!" Zeitung aus Barcelona warnt vor Klopp

SPORT1 21.10.2024 • 14:51 Uhr Jürgen Klopp hat offenbar zwei Barca-Talente im Blick: Noah Darvich und Aleix Garrido. Klopp könnte die beiden Mittelfeld-Juwele zu den Red Bull-Vereinen locken.

Laut Berichten der spanischen Sport hat Jürgen Klopp ein Auge auf zwei vielversprechende Talente von Barca Atlètic, der zweiten Mannschaft des FC Barcelona, geworfen: Noah Darvich und Aleix Garrido. Obwohl Klopp offiziell erst im Januar seine neue Rolle als „Head of Global Soccer“ bei Red Bull antreten wird, sollen Vorbereitungen für mögliche Transfers bereits im Hintergrund laufen. Die jungen Barca-Spieler könnten schon bald für die Red Bull-Vereine Leipzig oder Salzburg auflaufen. „Gefährlich!“, warnte die in Barcelona ansässige Sport daher vor dem Ex-Trainer.

Für Red Bull ist das Engagement im Fußball längst ein strategischer Schwerpunkt geworden. Die geplante Beteiligung am französischen Klub Paris FC zeigt, dass der Konzern mit seinen Vereinen international weiter Fuß fassen will. Und Klopp hat in seiner Zeit bei Borussia Dortmund und dem FC Liverpool bewiesen, dass er ein gutes Auge für junge Spieler hat.

Noah Darvich: Ein deutsches Supertalent

Noah Darvich, erst 18 Jahre alt, ist in Deutschland längst ein bekannter Name. 2023 führte er die deutsche U17 als Kapitän zum Weltmeistertitel und überzeugte dabei mit überragenden Leistungen. Dennoch kämpfte er bei Barca Atlètic in dieser Saison um Spielzeit. Fünf Einsätze hat er bislang absolviert, nur einmal stand er in der Startelf.

Während es bei Barca Atlètic stockt, bleibt der offensive Mittelfeldspieler in den deutschen Nachwuchsmannschaften fest verankert. Bei den jüngsten U19-Spielen gegen Rumänien und Norwegen konnte er sich jedoch nur bedingt auszeichnen.

Der zweite Name auf der Liste: Aleix Garrido