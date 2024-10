Transfer-News: Liverpool-Star als Königslösung bei Real?

Zwar sollen die Reds nach wie vor leise darauf hoffen, dass Alexander-Arnold doch noch ein neues Arbeitspapier unterschreibt. Doch am Mittwoch prangte auf der Titelseite der Marca neben einem Foto des Rechtsverteidigers bereits die Schlagzeile: „Liverpool weiß bereits, dass er nicht verlängern wird.“ Die Chancen für Real scheinen also gar nicht so schlecht zu stehen.