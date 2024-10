Ein Totalschaden und die Folgen

Dani Carvajal verletzt sich in La Liga schwer und sorgt bei seinen Mitspielern für einen Schockmoment. Im weiteren Verlauf der Saison steht Real Madrid nun vor großen Herausforderungen.

Fünf Titel durfte Dani Carvajal im Kalenderjahr 2024 bejubeln. Auf den spanischen Supercup im Januar folgten die Meisterschaft und Champions League , sowie der EM-Titel mit Spanien und der UEFA Supercup. Es war ein Jahr des Erfolgs für den oft von Muskelverletzungen geplagten Rechtsverteidiger - am Samstagabend endete eines der glorreichsten Kapitel seiner Karriere jedoch in einem Moment des Schmerzes .

Totalschaden im Knie von Carvajal

Schon am Sonntag bestätigten Carvajal und Real Madrid auch offiziell die bittere Diagnose – nahezu ein Totalschaden im rechten Knie.

„Bei unserem Spieler Dani Carvajal wurde nach Untersuchungen durch den medizinischen Dienst von Real Madrid ein Riss des vorderen Kreuzbandes, ein Riss des äußeren Seitenbandes und ein Sehnenriss in der Kniekehle im rechten Bein diagnostiziert. Er wird in den nächsten Tagen operiert werden“, hieß es in einem Statement des Klubs.