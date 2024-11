Transfer-News: BVB heiß auf Innenverteidiger?

Der Vertrag des 26 Jahre alten Innenverteidiger läuft im Sommer 2025 aus. Also könnte der in Monaco geborene Franzose seinen Klub PSV Eindhoven nach Saisonende ablösefrei verlassen.

Der Meldung zufolge möchte Boscagli den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und steht einem Abschied aus den Niederlanden deshalb offen gegenüber. Sein Marktwert ist in diesem Jahr laut transfermarkt.de auf 27 Millionen Euro in die Höhe geschossen. Er ist in der Abwehr flexibel einsetzbar, kann aber auch als Sechser agieren.