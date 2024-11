Transfer-News: DFB-Star auf Bayerns Zettel?

Wie der Bild-Podcast Bayern Insider berichtet, sind die Münchner an David Raum interessiert. Der Nationalspieler stehe „auf der Shortlist“. Dem Vernehmen nach kann sich Raum einen Wechsel an die Säbener Straße gut vorstellen, was nicht zuletzt an seinem guten Verhältnis zu Max Eberl liegen dürfte. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei RB Leipzig, wo der Nationalspieler noch ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier besitzt.