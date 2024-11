Transfer-News: Geheimtreffen und Wende bei Wirtz?

Nur wenige Personalien werden zurzeit so intensiv wie Florian Wirtz diskutiert. Kaum ein Tag vergeht ohne neue Gerüchte. Doch nun scheint Bayer Leverkusen in die Offensive zu gehen.

Klar ist nur, dass die Verantwortlichen der Werkself alles daran setzen, Wirtz so lange wie möglich in ihren Reihen zu halten. Wie die Sportbild berichtet, ist Bayer jetzt sogar in die Offensive gegangen. Kurz vor dem Salzburg-Spiel habe es in der Geschäftsstelle ein Gipfeltreffen zum Thema gegeben. Teilnehmer waren demnach die Verantwortlichen der Rheinländer um Fernando Carro und Simon Rolfes sowie auf Wirtz‘ Seite dessen Vater Hans und Mutter Karin Groß.