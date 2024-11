Transfer-News: Nächster Bellingham zum BVB?

Die Zeiten, in denen Jude Bellingham das Trikot von Borussia Dortmund trug, sind beim BVB in bester Erinnerung. Der englische Nationalspieler kam 2013 als 17-Jähriger zu den Schwarz-Gelben, spielte sich innerhalb von drei Jahren auf Weltklasse-Niveau und wechselte 2023 für die festgeschriebene Ablösesumme von 103 Millionen Euro zu Real Madrid .

Kein Wunder also, dass der Name Bellingham in Dortmund noch immer einen hervorragenden Klang hat. Nicht umsonst soll der Verein, insbesondere in Person von Chefscout Sebastian Krug, nach wie vor intensiven Kontakt zur Familie pflegen. Da stellt sich fast zwangsläufig die Frage: Könnte sich ein ähnliches Szenario mit Jobe Bellingham, dem kleinen Bruder, wiederholen?