BVB-Abgang fix! Bellingham wechselt zu Real Madrid - Watzke und Kehl äußern sich zum Transfer

Jetzt ist es fix!

BVB-Mittelfeldspieler Jude Bellingham wechselt zu Real Madrid. Das bestätigten sowohl Real Madrid als auch Borussia Dortmund am Dienstagmittag.

Die beteiligten Parteien haben demnach in den vergangenen Tagen alle Vertragsdetails geklärt. Der Engländer erhält einen Sechs-Jahres-Vertrag in Madrid und wird am Donnerstag vorgestellt.

BVB: Watzke und Kehl bedanken sich bei Bellingham

„Wir danken Jude für drei Jahre voller Leidenschaft für Borussia Dortmund. Es war eine phantastische gemeinsame Zeit“, wird der Vorsitzende der Geschäftsführung, Hans-Joachim Watzke zitiert: „Unser Dank gilt auch Real Madrid für die immer fairen und konstruktiven Gespräche.“

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl meldete sich zu Wort: „Er hat sich nun dazu entschieden, den Schritt zu Real Madrid jetzt schon gehen zu wollen. Wir bedanken uns für all das, was er uns und unserem Spiel gegeben hat und wünschen Jude für die Zukunft alles, alles Gute!“

Bellingham selbst bedankte sich wiederum beim BVB und den Fans: „Es war eine Ehre, so oft euer Trikot zu tragen, in großen und in kleinen Momenten. Auch wenn ich mich auf mein nächstes Ziel freue, werde ich die Reise dorthin nie vergessen. Einmal Borusse, immer Borusse. Alles Gute für die Zukunft. Heja BVB!“

Das sind die Details rund um den Bellingham-Deal

Der börsennotierte BVB hatte den bevorstehenden Transfer schon am 7. Juni in einer Ad-hoc-Meldung bestätigt. Real zahlt für den 19-Jährigen eine fixe Ablösesumme in Höhe von 103 Millionen Euro.

Zusätzlich können variable Zahlungen bis zu einer Höhe von 30 Prozent der Transfersumme fällig werden, insgesamt könnten sich die Einnahmen der Dortmunder damit auf 133,9 Millionen Euro belaufen.

Die Zusatzzahlungen sind demnach abhängig vom sportlichen Erfolg des Klubs und den Leistungen des Spielers im Zeitraum der nächsten sechs Spielzeiten.

Klar ist jedoch, dass nicht die komplette Summe aus dem Bellingham-Deal in die Kasse des BVB fließen wird. So müssen die Dortmunder unter anderem fünf Prozent der Ablöse an Birmingham City abtreten.

Das verbleibende Geld will der BVB unter anderem in die Verpflichtung von Ajax-Star Edson Álvarez investieren. Im Raum steht nach SPORT1-Informationen eine Ablösesumme von 35 bis 40 Millionen Euro. Zusätzlich soll ein spielstarker Achter verpflichtet werden.

Borussia Dortmund verliert einen Ausnahmespieler

Bellingham war im Sommer 2020 vom englischen Zweitligisten Birmingham City nach Dortmund gekommen.

Der Transfer galt schon damals als Coup, der BVB überwies 25 Millionen Euro - und vervierfacht diese Summe nun mindestens. Die Borussia verliert damit allerdings auch ihren Führungs- und Ausnahmespieler.

In der Bundesliga kam Bellingham in der abgelaufenen Saison auf 31 Einsätze, dabei erzielte er acht Tore und legte fünf Treffer auf.

