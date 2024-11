Transfer-News: Ramos vor Überraschungs-Wechsel?

Knackpunkt Gehalt?

Nach Informationen von Relevo ist ein Vertrag ab dem 1. Januar 2025 im Gespräch, in Argentinien ist zu diesem Zeitpunkt die Saison bereits beendet. Dem Bericht zufolge könnte der Deal allerdings am Gehalt scheitern: In Buenos Aires soll Ramos rund fünf Millionen Euro kassieren, was weniger als der Hälfte seines Gehalts in Sevilla (rund 11 Millionen Euro) entsprechen würde.