Klopp: Einen wie Ramos hätte ich rausgeschmissen

Klopp von Ramos nicht begeistert

„Ist das eigentlich ein netter Kerl, der Herr Ramos?“, fragte Klopp in Richtung von Toni Kroos. „Der Herr Ramos ist ein sehr guter Teamkollege“, antwortete der 34-Jährige. Die Antwort von Klopp in der Folge eindeutig: „Das fällt mir schwer zu glauben, also er wird nicht mein Favorit sein als Spieler.“

„... habe dafür gesorgt, dass sie nicht mehr da sind“

Der Ex-Trainer von Liverpool, Dortmund und Mainz fügte an: „Wir können durch meine Mannschaften gehen: solche Spieler hatte ich nie. Und wenn ich sie hatte, habe ich dafür gesorgt, dass sie irgendwann nicht mehr da sind. Das ist mir too much. Und dann die Tore, die wir kassiert haben. An dem Tag dachte ich: was genau haben wir verbrochen, dass es so ablaufen muss? An dem Tag war es ungerecht, subjektiv empfunden.“