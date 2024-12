Transfer-News: Blitz-Abgang von Füllkrug?

Lediglich fünf Kurzeinsätze und ein Tor in der Premier League sind die magere Ausbeute von Niclas Füllkrug in London bei West Ham United , nachdem der Nationalspieler zwischendurch mit einer Achillessehnenverletzung außer Gefecht gesetzt wurde. Jetzt soll der ehemalige Dortmunder einen Blitz-Abgang erwägen.

Regelmäßige Einsätze wären für Füllkrug und seine Karriere wichtig, schließlich will der 29-Jährige auch weiterhin fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft bleiben. An die starke EM konnte er in England zuletzt aber nicht mehr anknüpfen - das könnte sich schon bald in Italien ändern.