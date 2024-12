Transfer-News: Kahn-Kritik wegen Kimmich! "Am Nasenring durch die Manege"

Führt Kimmich Bayern „am Nasenring durch die Manege“?

Damit ließ Kahn, der Bayern im Mai 2023 verlassen musste, auch Kritik an der sportlichen Führung durchblicken. „So ein Spieler hat dann natürlich alle Möglichkeiten, dich als Verein am Nasenring durch die Manege zu führen. Wenn ein Spieler die Möglichkeit hat, am Saisonende ablösefrei zu gehen, hat er alle Karten in der Hand.“