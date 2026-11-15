DFB-Nominierung? "Werden uns wieder ins Schaufenster stellen"

Die AC Mailand sucht einen Nachfolger für Luka Modric. Dabei rückt offenbar Nationalspieler Angelo Stiller in den Fokus.

Liegt die Zukunft von Angelo Stiller in der italienischen Serie A? Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat die AC Mailand Interesse an der Verpflichtung des Stuttgarters bekundet. Der neunmalige A-Nationalspieler könnte dort die Nachfolge von Fußball-Legende Luka Modric antreten.

Demnach gilt Stiller bereits seit 2024 als Wunschkandidat des Klubs. Zunächst hatte die Sportzeitung Tuttosport von dem erneuten Interesse der Mailänder berichtet. Auch die bevorstehende Verpflichtung von Sportvorstand Markus Krösche, der Stiller gut kennt, könnte eine gewichtige Rolle im Werben um den Mittelfeldspieler einnehmen.

Angelo Stiller vom VfB Stuttgart im Bundesligaspiel gegen Borussia Möchengladbach Angelo Stiller vom VfB Stuttgart im Bundesligaspiel gegen Borussia Möchengladbach © IMAGO/Sportfoto Rudel

Das Profil von Angelo Stiller passe gut zur Philosophie von Cheftrainer Rúben Amorim, heißt es. Der zentrale Mittelfeldspieler ist variabel einsetzbar, verfügt über internationale Erfahrung und bringt technische Fähigkeiten mit, die gut in das bestehende Mannschaftsgefüge passen.

Beim VfB Stuttgart steht Stiller noch bis 2028 unter Vertrag. Seine Ausstiegsklausel soll 40 Millionen Euro betragen.

Zuletzt wurde bekannt, dass Stiller und sein bisheriger Berater Volker Struth getrennte Wege gehen. Nach SPORT1-Informationen ging die Initiative zur Trennung von Struths Agentur Sports 360 aus. Dies hat man dem VfB Stuttgart frühzeitig mitgeteilt.

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Wie lange bleibt Modric noch in Mailand?

Insbesondere könnte er die Lücke schließen, die Modric hinterlassen wird. Der 41-Jährige ist derzeit noch ein fester Bestandteil der Rossoneri. Der ehemalige Weltfußballer kommt in elf Spielen auf elf Einsätze, dabei stand er achtmal in der Startelf und steuerte zwei Assists bei.

Modric spielt seit 2025 für die AC Mailand. Im Juli 2026 verlängerte er seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. Wie es danach für den Kroaten weitergeht, ist bislang nicht bekannt.