Kevin De Bruyne wird mit der PSV Eindhoven in Verbindung gebracht. Was sagt der 35-Jährige zu diesem möglichen Wechsel? Laut Nationaltrainer Mark van Bommel gibt es mehrere gute Gründe für diesen Transfer.

Bei der SSC Neapel hat Kevin De Bruyne zuletzt immer wieder für Aufsehen gesorgt. Auf einen Disput mit Trainer Massimiliano Allegri folgte ein Vorfall mit seinem Teamkollegen Lorenzo Lucca. Mittlerweile wird der Belgier mit einem Wechsel zur PSV Eindhoven in Verbindung gebracht. Doch was sagt er selbst zu diesem Wechsel-Gerücht?

Auf Nachfrage des Senders VTM NIEUWS antwortete De Bruyne nach Abpfiff der Nations-League-Partie zwischen den Red Devils und der Türkei (2:1) schulterzuckend: „Ich kann dazu nicht allzu viel sagen.“

Gegen die Türkei erzielte De Bruyne das Tor zum 1:1 Gegen die Türkei erzielte De Bruyne das Tor zum 1:1 © IMAGO/Photo News

Momentan sei er glücklich: „Ich fühle mich gut und spiele auf einem hohen Niveau.“ Was seine Zukunft betreffe? „Nun ja, es kommt, wie es kommt“, wich De Bruyne am Donnerstagabend aus. „Jetzt ist nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Ich weiß, wie das funktioniert. Es gibt immer viele Gerüchte.“

Gegenseitiges Interesse? De Bruyne muss lachen

Bezüglich eines Wechsels zur PSV hielt sich der Mittelfeldstar bedeckt, er wolle gelassen bleiben. Mit seinem aktuellen Niveau und seiner körperlichen Leistung sei De Bruyne aktuell zufrieden: „Das ist alles, was zählt.“

Als der Torschütze zum 1:1 jedoch darauf angesprochen wurde, ob das angebliche PSV-Interesse auf Gegenseitigkeit beruhe, ließ auch er sich ein Lachen entlocken. Seine Antwort: „Wir werden sehen.“

DEINE MEINUNG

Noch läuft der Vertrag des Belgiers bei Neapel bis Sommer 2027. Laut VTM NIEUWS will der niederländische Meister den 35-Jährigen aber schon im kommenden Winter zu sich holen.

Van Bommel: „Der niederländische Fußball passt gut zu ihm“

Einer, der diesen Transfer begrüßen würde, ist De Bruynes Nationalmannschafts-Trainer Mark van Bommel. Im Sommer 2012 hatte dieser selbst seinen damaligen Klub AC Mailand verlassen, um seine Karriere mit einer letzten Saison bei PSV abzurunden. 2018/19 kehrte van Bommel zudem als Cheftrainer zum niederländischen Klub zurück.

Warum die PSV seiner Meinung nach eine gute Wahl für De Bruyne sei? „Er wohnt nicht weit weg und der niederländische Fußball passt gut zu ihm“, erklärte van Bommel gegenüber VTM NIEUWS. Die Entscheidung müsse Neapels Mittelfeldspieler am Ende jedoch selbst treffen.

De Bruyne kommt in der aktuellen Spielzeit für Napoli wettbewerbsübergreifend auf 15 Einsätze, in denen er vier Tore erzielte und zwei Vorlagen beisteuerte. 2025 war der Nationalspieler ablösefrei von Manchester City nach Italien gewechselt.

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