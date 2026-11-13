Degradierter Eintracht-Keeper prüft Wechseloptionen

Eintracht-Torwart Kaua Santos kommt in der laufenden Spielzeit bislang kaum zum Zuge. Ein Wechsel im Winter bahnt sich an - Trainer Adi Hütter macht zumindest die Tür auf.

Kaua Santos ist bei Eintracht Frankfurt außen vor. Sein bislang letztes Pflichtspiel liegt bereits zweieinhalb Monate zurück, an der Nummer eins Noah Atubolu ist derzeit kein Vorbeikommen.

Der so talentierte Brasilianer benötigt dringend Spielpraxis. Nach SPORT1-Informationen prüfen sowohl der Verein als auch die Spielerseite mögliche Optionen für einen Wechsel auf Leihbasis im Wintertransferfenster.

Kaua Santos könnte Eintracht Frankfurt im Winter auf Leihbasis verlassen Kaua Santos könnte Eintracht Frankfurt im Winter auf Leihbasis verlassen © IMAGO/STEINSIEK.CH

Hütter macht die Tür auf: „Es wird Gespräche geben“

„Dass er irgendwann wieder regelmäßig spielen muss, ist allerdings ebenfalls klar. Es wird sicherlich Gespräche geben, was für ihn und uns alle am besten ist“, sagte Trainer Adi Hütter der Bild, die zuerst über die potenzielle Santos-Leihe berichtete.

Aus England haben bereits einige Vereine ihr Interesse bekundet. Konkret ist nach SPORT1-Infos Swansea City am 23-Jährigen dran. Auch Olympique Marseille aus der Ligue 1 beschäftigt sich mit dem 1,96-Meter-Hünen.

Hütter lobte Santos indes für seine Einstellung – trotz der Degradierung zur Nummer zwei. „Natürlich war die Enttäuschung bei Kaua am Anfang da, und es war nicht leicht für ihn. Aber er hat die Rolle als Herausforderer angenommen“, sagte der österreichische Coach.

DEINE MEINUNG

Santos nach schwachen Leistungen degradiert

Sollte Atubolu mal verletzt ausfallen, hätte er „gar kein schlechtes Gefühl, mit Kaua zu spielen“.

An Santos, der sich nach einer schweren Knieverletzung in der vergangenen Saison zurückgekämpft hatte, waren im Sommer spätestens nach dem 0:7 im Vorbereitungsspiel gegen Brentford Zweifel aufgekommen. Die Hessen reagierten und verpflichteten Atubolu als neue Nummer eins.