Liverpool-Star kurz vor Wechsel zu Real?

Bei Trent Alexander-Arnold stehen die Zeichen angeblich auf Abschied. Der englische Nationalspieler will Liverpool offenbar verlassen nach der Saison und sich Real Madrid anschließen.

In den vergangenen Monaten sei von Seiten Liverpools mehrfach der Versuch unternommen worden, den in Anfield ausgebildeten Spieler weiter an den Klub zu binden, doch Alexander-Arnold machte keine Anstalten, einen neuen Vertrag zu unterschreiben.