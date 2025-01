Transfer-News: Bayern-Juwel wechselt nach Italien

SPORT1 13.01.2025 • 21:15 Uhr Der FC Bayern verleiht Offensivspieler Arijon Ibrahimovic bis Saisonende an Lazio Rom. Der Offensivspieler kehrt nach Italien zurück.

Nächster Abgang: Der FC Bayern München hat Arijon Ibrahimovic bis Saisonende an Lazio Rom verliehen. Das gab der deutsche Rekordmeister am Montagabend bekannt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Arijon ist ein junger Spieler mit einer großen Perspektive, der sich stetig weiterentwickelt. Er konnte bereits in der vergangenen Saison wertvolle Erfahrungen in der Serie A sammeln und soll nun bei Lazio Rom die nächsten Schritte machen“, wird FCB-Sportdirektor Christoph Freund auf der Vereinsseite zitiert.

„Arijon spielt seit seiner Jugend beim FC Bayern: Spieler wie ihn wollen wir fördern, er gibt hier in jeder Einheit alles und braucht jetzt kontinuierlich Spielzeit auf Top-Niveau. Wir werden ihn weiter eng begleiten, weil er alles mitbringt.“

Rom-Wechsel hatte sich abgezeichnet

Der Wechsel des 19-Jährigen nach Rom hatte sich bereits abgezeichnet. Ibrahimovic ließ sich am Sonntagabend bereits mit einem Schal der Römer ablichten, seine Ankunft in Italien kommentierte er mit „Forza Lazio“. Die Italiener schrieben auf ihrer Vereinsseite von einer Rückkaufoption des FC Bayern, was impliziert, dass sich Lazio auch eine Kaufoption gesichert haben muss. Diese soll gegen eine Ablösesumme von angeblich zehn Millionen Euro vereinbart sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ibrahimovic, der 2023 sein Debüt in der Bundesliga gegeben hatte, besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis 2027. In der vergangenen Saison war er an Frosinone Calcio in die Serie B ausgeliehen.