Transfer-News: Eintracht Frankfurt bestätigt Abgang

Eintracht Frankfurt und Jens Petter Hauge gehen zukünftig getrennte Wege. Den Norweger wechselt fest zurück in sein Heimatland.

Jens Petter Hauge wird nicht mehr für Eintracht Frankfurt auflaufen. Das gab die SGE am Donnerstag bekannt. Demnach haben die Frankfurter und der norwegische Klub FK Bodo/Glimt eine Einigung über einen festen Transfer des Offensivakteurs erzielt.

Der 25-Jährige war bereits seit Januar 2024 in seine Heimat ausgeliehen gewesen . Dort hatte Hauge in der zurückliegenden Saison acht Tore zum Gewinn der norwegischen Meisterschaft beigetragen.

„Jens Petter Hauge hat in seiner alten Heimat eine gute Entwicklung genommen, gleichzeitig können wir ihm ehrlicherweise nicht so viel Spielzeit garantieren, wie er sie im vergangenen Jahr erhalten hat“, sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.

Hauge, der 2021 von der AC Milan zur Eintracht wechselte, kann auf eine wechselhafte Zeit in Frankfurt zurückblicken.

Den größten Triumph feierte der elfmalige Nationalspieler 2022, als die SGE ganz Europa überraschte und in der Europa League triumphierte. Bereits in der Saison danach war er an den belgischen Klub KAA Gent verliehen worden.