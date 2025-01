Transfer-News: Neuer BVB-Kandidat gehandelt

Noch keine BVB-Einigung

Ob es in den nächsten Tagen zu einer Einigung zwischen dem FC Chelsea und dem BVB kommen wird, ist fraglich. Noch am Samstag hatte Chelsea-Cheftrainer Enzo Maresca die Bedeutung Veigas hervorgerufen: „Er ist ein wichtiger Spieler in unseren Überlegungen. Wir freuen uns, ihn weiter bei uns wachsen zu sehen.“