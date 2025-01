Transfer-News: Neues Abenteuer für Timo Werner?

Timo Werner weiß in der Premier League nicht so wirklich zu überzeugen. Zieht es ihn in die MLS?

Um Timo Werner ist es sehr ruhig geworden. Der Leipziger, der an die Tottenham Hotspur ausgeliehen ist, kommt in England nicht über die Joker-Rolle hinaus. Null Tore stehen in dieser Saison bisher in seiner Bilanz. Aktuell ist der 28-Jährige auch noch am Oberschenkel verletzt.