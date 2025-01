Transfer-News: Schalke kurz vor Stürmer-Deal

Auf der Suche nach Verstärkungen ist der FC Schalke 04 in Frankreich fündig geworden. Ein Stürmer aus Grenoble steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Der FC Schalke 04 will in der Offensive personell nachlegen und steht kurz vor der Verpflichtung von Pape Meissa Ba.

Schalke: Höjlund-Ersatz aus Frankreich?

Beim französischen Zweitligisten Grenoble ist Ba eine feste Größe. In der aktuellen Saison überzeugte er mit zehn Toren und zwei Assists in 18 Ligaspielen. Sein aktueller Vertrag beim Klub läuft am Saisonende aus.