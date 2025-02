BVB kassiert Transfer-Absage

Lyon-Präsident John Textor hat einem möglichen Wechsel von Rayan Cherki zu Borussia Dortmund eine klare Absage erteilt. „Rayan Cherki zu Borussia Dortmund? Keine Chance. Er wird Lyon nicht verlassen“, sagte der 59-Jährige bei Canal Plus . (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Der 21 Jahre alte Offensivspieler soll ein Wunschkandidat von Trainer Niko Kovac gewesen sein. Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano hatten sich die Verhandlungen zwischen beiden bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befunden. Auch Cherki selbst soll seine Bereitschaft für einen Transfer signalisiert haben.

Der in Lyon geborene Mittelfeldspieler, der auch die algerische Staatsbürgerschaft besitzt und bei den Olympischen Spielen in Paris die Silbermedaille gewann, steht schon länger bei europäischen Topklubs auf dem Zettel. Auch der BVB war im vergangenen Sommer mit Cherki in Kontakt.