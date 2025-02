FC Bayern: Warum Eberl das Wirtz-Machtwort sprach

Der Sportvorstand des Rekordmeisters wurde sowohl beim Abflug der Mannschaft am Dienstagnachmittag als auch nach der Partie gegen Celtic am späten Mittwochabend auf die Causa angesprochen.

„Das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist nichts, was uns tangiert“, erklärte Simon Rolfes in einer Presserunde und witterte die alte Ablenkungs-Strategie à la Hoeneß hinter dem offenen Werben: „Das haben die Bayern schon vor solchen Spielen gemacht, als ich mit zehn Jahren den kicker gelesen habe. Von daher ist das keine neue Taktik“.

Eberl beendet Debatte

Nur so ist es zu verstehen, wie er in Glasgow versuchte, das Thema Wirtz endlich abzuräumen: „Wir haben jetzt nicht viel über Florian Wirtz gesprochen oder über irgendeinen Spieler von Leverkusen. Das kreist um uns herum und ich glaube, das gehört sich einfach nicht, gerade vor so einem Spiel jetzt so eine Thematik aufzumachen“, sagte der 51-Jährige auf Nachfrage von SPORT1.